Toeristen redden drenkeling in De Haan

In Vosseslag bij De Haan redden toeristen een drenkeling uit de zee gered.

Het strand in Vosseslag is nog niet bewaakt. Voorbijgangers zagen een zwemmer in moeilijkheden, en konden hem heelhuids op het strand brengen. De drenkeling moest niet worden gereanimeerd, en kwam er met de schrik vanaf.

Gisteren werd ook al een meisje van negen gered in Oostende.