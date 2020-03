Toeristenbussen beroeren gemeenteraad Ieper opnieuw

In Ieper blijft er discussie over toeristenbussen in het centrum van de stad. Op de gemeenteraad kaartte CD&V-oppositieraadslid Peter De Groote dit probleem nogmaals aan.

Alle partijen zijn het er over eens dat de toeristenbussen uit het centrum geweerd moeten worden. Dat bleek trouwens ook uit de bevraging aan de bevolking vorig jaar: de Ieperlingen willen minder bussen in het stadscentrum. Tot nu toe kunnen de toeristenbussen hun passagiers afzetten en ophalen op de Leet nabij de Sint-Maartenskathedraal, maar met de heraanleg van de Leet in het vooruitzicht wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie. Want op jaarbasis gaat het om zo'n 3.000 bussen, goed voor 150.000 toeristen. Dat zijn vooral seniorenuitstappen en schoolreizen.

Bewoners alternatief verrast

Het schepencollege stelt voor om de bussen te laten stoppen in de Kauwekijnstraat. Dat is vlakbij de Menenpoort en op zo'n 300 meter van de Grote Markt. Maar de bewoners van deze straat zijn daarover niet te spreken. Er is daarover niet met hen overlegd en ze hoorden er van via de pers. Veertig onder hen hebben intussen een brief geschreven naar het schepencollege. Opvallend: schepen Diego Desmadryl zegt dat ze de brief niet kregen.

Hij zei ook dat er nog geen overleg geweest is met de bewoners van de straat, omdat er nog maar een principiële beslissing is: eerst moet die locatie verder technisch worden uitgewerkt. Pas als dat gebeurd is, zullen ze met de bewoners contact opnemen. Oppositieraadslid Peter De Groote (CD&V), die de brief wél kreeg, vraagt om toch eerst nog alternatieve locaties te overwegen, want die zijn er wel degelijk.