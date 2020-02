Toeristische dienst Kortrijk verhuist

De cijfers tonen aan dat toeristen het onthaalpunt in het Groeningeabdij maar moeilijk vinden. Toch blijkt uit een studie dat zo’n informatiepunt zelfs in digitale tijden nog erg belangrijk is. In een vergelijkbare stad als Mechelen gaan bijna 80.000 toeristen er langs, in Kortrijk zijn dat er nog slechts zo’n 25.000. Het bezoekerscentrum van het Begijnhof zal vanaf begin volgend jaar dus ook dienst doen als toeristische balie. De komende jaren kijkt Kortrijk dan voor een definitieve nieuwe plaats.