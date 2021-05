Toeristische sector blikt tevreden terug op gezellig Hemelvaartweekend

De toeristische sector blikt tevreden terug op het verlengde weekend van Hemelvaart. Ondanks het wisselvallige weer was het er gezellig druk. Vooral hotels en campings reageren positief: met zo'n 675.000 overnachtingen is het het beste weekend van 2021 tot nu toe.

De kust blikt tevreden terug op een mooi verlengd weekend. Ondanks het wisselvallige weer was het overal gezellig; enkel in de stadscentra van Knokke-Heist, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort was het op bepaalde momenten erg druk. Door de versoepelde maatregelen met shoppingmogelijkheden en de heropening van terrassen kon het volk zich echter mooi verspreiden, en bleef een te grote drukte achterwege.

Hotels en campings reageren tevreden

De hotels aan de Kust reageren positief, hoewel de situatie momenteel verschillend is. Terwijl sommige hotels een sterke bezetting noteren (80 à 85 procent tot volzet), hebben anderen slechts een beperkte bezetting. Enkele hotels blijven dicht omdat de huidige situatie niet rendabel is. Ze kijken dan ook vol verwachting uit naar de versoepelingen van 9 juni.

Ook de vzw Kustcampings is positief en noteerde zowel bij de kampeerplaatsen als bij de verhuuraccommodaties een sterke bezetting van 90 à 95 procent.

Beste weekend van 2021

Uit de statistieken van online boekingen blijkt dat het verlengd weekend van Hemelvaart alvast het beste weekend van 2021 is. Voor vrijdag- en zaterdagnacht zijn een derde meer reservaties geteld dan het laatste weekend van de krokusvakantie. Naast verblijfstoeristen hebben ook tal van tweedeverblijvers de laatste dagen aan de Kust doorgebracht.

Voor de volledige Kust noteerde Westtoer 675.000 overnachtingen tijdens het verlengde weekend.

