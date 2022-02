Toeristische sector klimt stilaan uit dal

Het totaal aantal overnachtingen in Vlaanderen in de krokusvakantie wordt op opnieuw hetzelfde niveau ingeschat als in de krokusvakantie van 2019. De populairste bestemming voor de toeristen in eigen land blijft nog steeds de kust.

Nu de piek van de meest recente coronagolf min of meer achter ons ligt, zien we duidelijk positieve signalen voor de toeristische sector. Aan het begin van de krokusvakantie zien we nu al dat de binnenlandse overnachtingen het 42% beter doen in vergelijking met 2019. De boekingen door buitenlandse toeristen liggen echter wel nog steeds 24% lager.

Kust is populairst

In Vlaanderen blijft de kust de sterkhouder. Daar noteren we nu al een vijfde meer overnachtingen dan tijdens de krokusvakantie van drie jaar geleden. Wanneer we de cijfers in detail bekijken, zien we het aantal binnenlandse toeristen aan de kust stijgen met zo’n 44 procent in vergelijking met 2019. De toeristen uit het buitenland houden de boot duidelijk nog even af. Daar kunnen we dan ook een daling van 33% in vergelijking met 2019 waarnemen. Dat brengt de algemene balans op een stijging van 20% in vergelijking met de periode voor corona.

“Twee jaar lang hebben er donkere wolken boven onze toeristische sector gehangen. Maar stilaan wordt het zilveren randje errond zichtbaar. Deze cijfers bevestigen dat we stap voor stap uit het dal klimmen. We zijn er nog niet, maar het is wel een mooie opsteker voor de vele toeristische ondernemers in Vlaanderen die het enorm moeilijk hebben gehad en vaak nog steeds hebben”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.