Toeristische verhuurkantoren aan kust vragen snelle duidelijkheid rond heropstart

De toeristische verhuurkantoren aan de Belgische kust vragen snelle duidelijkheid rond de heropstart om een stormloop te voorkomen, meldt de Confederatie van Immoberoepen (CIB) Vlaanderen in een persbericht. De datum van 8 juni voor een heropstart is voor hen cruciaal, klinkt het.

Volgens de confederatie zijn de toeristische verhuurkantoren aan de kust goed voor een aanbod van zowat 10.000 vakantiewoningen, waarvan ongeveer 40 procent nog beschikbaar is voor de zomermaanden. De kantoren zijn klaar om veilig opnieuw te starten. "Nu moet er dringend duidelijkheid komen", aldus Kristophe Thijs, communicatiedirecteur bij CIB Vlaanderen. "We moeten toeristen zekerheid kunnen bieden. Anders vrezen we een scenario waarbij nu alle boekingen stilvallen en we daarna een stormloop krijgen. De sector is voor herlancering op 8 juni. We kunnen de toeristen niet langer in een spagaat laten zitten."

Het CIB wijst er ook op dat de toeristische verhuurkantoren de afgelopen weken en dagen "met ongeloof" hebben gekeken naar het debat over de tweedeverblijvers en de discussie over de inname van de stranden. In het persbericht spreekt het CIB ook over onterechte, negatieve sfeerschepping van de afgelopen weken. "Dat doet groot onrecht aan de talloze troeven die de kust kan voorleggen. Grotere evenementen zullen inderdaad niet mogelijk zijn, nergens in het land en dus ook niet aan de kust", aldus Thijs. "Maar vergis je niet, alle stakeholders (waaronder Toerisme Vlaanderen, Westtoer, de gemeenten,...) zetten volop in op alternatieve ontspanningsmogelijkheden en een brede waaier aan toegankelijke toeristische trekpleisters."