Toezichtsgebied kalkoenenbedrijf opgeheven, ophokplicht blijft

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft geen nieuwe besmettingen van het vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij een kalkoenenbedrijf in Deerlijk. Daarom werd het toezichtsgebied, in een straal van 10 kilometer rond het pluimveebedrijf, opgeheven.

Dat meldt het FAVV maandag. De ophokplicht blijft gelden in het hele land.

Op 29 januari 2021 stelde het FAVV in een kalkoenenbedrijf in Deerlijk, in de provincie West-Vlaanderen, besmettingen vast met de hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus, het type H5N8. Daarop richtte het federale voedselagentschap een beschermingsgebied in een straal van 3 kilometer en een toezichtsgebied in een straal van 10 kilometer in, waar specifieke maatregelen golden voor particuliere en professionele pluimveehouders. Tijdens een laatste controle stelde het FAVV geen nieuwe besmettingen vast. Daarom werd na het beschermingsgebied nu ook het toezichtsgebied opgeheven. Het kalkoenenbedrijf in Deerlijk was de meest recente haard van het vogelgriepvirus in België.

Heel besmettelijke virusziekte

De ophokplicht geldt echter nog steeds. Sinds 15 november is elke houder van pluimvee, ook wie slechts enkele kippen houdt, verplicht de dieren op te hokken of af te schermen met een net. De ophokplicht zal blijven gelden zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels bestaat.

Vogelgriep is een heel besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Het virus dat momenteel circuleert, is niet overdraagbaar op mensen. De consument van vlees en eieren van pluimvee loopt dus geen enkel risico.

