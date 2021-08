Tola OG uit Tielt wint MNM Start To DJ 2021

Tola OG uit Tielt heeft vrijdagavond de 'Start To DJ'-wedstrijd van radiozender MNM gewonnen. De 21-jarige Adetola Ogunade won in de finale van DJ Reeze.

In de ‘Start To DJ’-contest gaat radiozender MNM elk jaar opnieuw op zoek naar jong DJ-talent. Dit jaar schreven zo’n 100 DJ’s zich in, maar slechts vijf onder hen werden uitverkoren voor de finale. In die finale draaiden DJ Solid, Mr. Majar, DJ Reeze, These Guys en Tola OG live vanuit beachbar Ipanema bij Club Versuz in Hasselt om de felbegeerde titel in de wacht te slepen. Uiteindelijk namen DJ Reeze en Tola OG het in de ultieme finale tegen elkaar op. Daarin kon Tola OG de luisteraars het meest overtuigen van z’n talent.

Voorprogramma Dimitri Vegas & Like Mike

Adetola Ogunade mag zich zo de elfde winnaar van MNM Start To DJ 2021 noemen. De Tieltenaar treedt daarmee in de voetsporen van onder meer J Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo, Manuals en Voltage. Dankzij z’n overwinning mag de 21-jarige winnaar het voorprogramma van Dimitri Vegas en Like Mike in het Sportpaleis spelen en krijgt hij een eigen programma bij de radiozender.