Tom Hautekiet (Bekaert): nieuwe topman Haven Zeebrugge

Tom Hautekiet is de nieuw topman in de haven van Zeebrugge. Hij volgt huidig CD&V-voorzitter Joachim Coens op als CEO en komt over van staaldraadproducent Bekaert.

Tom Hautekiet is de opvolger van Joachim Coens als CEO van de haven van Zeebrugge. Momenteel is hij nog aan de slag als Senior Vice President binnen de divisie ‘Building Products’ bij Bekaert in Zwevegem. Hautekiet kwam als de beste uit een selectie van 110 kandidaten door extern bureau Spencer Stuart.

In december nam Joachim Coens afscheid van de haven nadat hij als CD&V-voorzitter werd verkozen. Algemeen-directeur Rik Goetinck werd toen door het havenbestuur aangeduid als CEO ad interim. De Raad van Bestuur zet nu het licht op groen voor Tom Hautekiet als nieuwe havenbaas. De industrieel ingenieur is een West-Vlaming en heeft jarenlang als algemeen-directeur gewerkt bij Bekaert.

Tom Hautekiet is een man met veel internationale ervaring. Hij onderhandelde bij verschillende partnerships verspreid over meerdere continenten, waaronder ook in China. Spencer Stuart selecteerde hem als beste uit 110 kandidaten.