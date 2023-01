Tom Hillewaere trekt Kortrijkse kandidatuur Culturele Hoofdstad 2030

In Kortrijk is Tom Hillewaere de nieuwe projectleider die er mee voor moet zorgen dat de stad in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa is. Hillewaere is bekend van de succesvolle musical 1302.

Kortrijk beschreef in zijn bestuursakkoord al zijn ambitie van Culturele Hoofdstad, maar zoals bekend is er nog een West-Vlaamse kaper op de kust: Brugge. De Kortrijkse schepen Alex Ronse heeft intussen zijn ongenoegen daarover aan de kant geschoven. Tom Hillewaere moet vanaf nu helpen om Kortrijk op de culturele kaart zetten zodat de stad in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa is. Hillewaere, zelf gepassioneerd door theater en muziek, was van de zomer trekker van de spektakelmusical 1302. Axel Ronse, schepen van cultuur Kortrijk: "We zochten iemand die van aanpakken weet en die heel veel mensen kent in de streek, iemand die ook de streek uitademt. Tom heeft ook bewezen met de musical 1302 dat hij mensen boven zichzelf kan laten uitstijgen. Ik denk dat we geen betere trekker kunnen hebben om Culturele Hoofdstad te worden."

Tom Hillewaere, Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa 2030: "Het is een grote uitdaging, ook om iedereen mee aan boord te krijgen. Maar hoe meer ik er over nadacht, hoe meer ik dacht dat ik hier echt wel iets kan van maken. Het is fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Ik denk dat we soms echt niet weten hoe rijk Kortrijk is op dat vlak."

Concurrentie is groot

Kortrijk is al even bezig met zijn kandidatuur. Zo speelt het nieuwe museum voor Beeldende kunst Abby dat in 2024 opent een belangrijke rol, net als de vernieuwing van de Schouwburg. Volgend jaar is er ook een groots evenement. "De bedoeling is om in 2024 te doen alsof we al Culturele Hoofdstad zijn. We werken rond het thema van mentaal welzijn. Er was al een lang voortraject, maar ook daar is het dus de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Denk maar aan AZ Groeninge, het onderwijs, Buda Kunstencentrum, enz. .. ."

Daarnaast stelt de projectleider ook het lijvige kandidatuurrapport op. Europa beslist wellicht in 2025. De concurrentie in eigen land is met een zestal steden groot.