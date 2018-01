Tom Pollentier trekt CD&V-lijst Koekelare

Hij heeft ervaring als schepen, fractieleider en parlementair medewerker. Eric Huyghe wordt de lijstduwer. Voorzitter Marnix Demey is formeel: “Voor ons is Tom de uitgelezen lijsttrekker voor CD&V Koekelare. In tandem met Eric Huyghe als lijstduwer vormen zij de ideale sluitstukken op onze lijst. Met de bekendmaking van de lijsttrekker en lijstduwer maakt CD&V Koekelare een duidelijke keuze voor verjonging en vernieuwing, maar ook en vooral een keuze met visie op lange termijn".

De partij maakt verder werk van de lijstvorming en de opmaak van het verkiezingsprogramma. CD&V Koekelare heeft de ambitie om opnieuw een bestuursmeerderheid te kunnen vormen.