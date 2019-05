Tommelein: "Ga niet aan tafel zitten met extreme partijen"

"Het is heel jammer. We houden stand, maar zullen wellicht onze vierde zetel verliezen". Ook de resultaten in zijn kieskanton Oostende had hij voor zijn partij beter verwacht. Volgens Tommelein, die overigens weer aangeeft dat hij burgemeester blijft, kan er een Vlaamse regering gevormd worden. "Maar dan zal er samengewerkt moeten worden. Iedereen moet stoppen elkaars vliegen af te vangen". Of dat ook met het Vlaams Belang kan? "Ik heb altijd gezegd dat we niet aan tafel zitten met extreme partijen", als dat gebeurt zal het zonder mij zijn".