Tommelein: "Geen overleg als er wordt gestaakt"

Bart Tommelein: "Wij begrijpen de bezorgdheid en toonden ook begrip voor de acties. Zonder enig overleg werden deze echter omgevormd tot een algemene staking van het personeel. Het stadsbestuur stelt vast dat het overleg daardoor in het gedrang komt. Er is wel degelijk een verschil tussen actie voeren en staken. Staken is immers een legitiem maar ultiem actiemiddel. Wie kiest voor staken, schort het overleg op. Stakingen aankondigen en degelijke gesprekken met elkaar, met respect voor elkaars positie, gaan niet samen."

Het overleg over de modaliteiten van de geplande verhoging van de maaltijdcheques voor het personeel, kan daardoor voorlopig niet verdergezet worden. "Het stadsbestuur dringt aan op rustig overleg met de vakbonden en betreurt dat de acties en staking duidelijk een politiek karakter hebben. Het stadsbestuur zal de actievoerders morgen niet ontvangen, aangezien de vakbonden ervoor hebben gekozen om te staken in plaats van verder te overleggen."

Bekijk ook: