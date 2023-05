Tommelein met Groen en CD&V naar de stembus in 2024

De onderhandelingen tussen de drie partijen zijn afgerond. Nu is het aan de leden om te stemmen over de gezamenlijke verkiezingsstrategie. Als de leden zich kunnen vinden in het voorstel, dan wordt de naam van de lijst komende zaterdag bekend gemaakt. Dat betekent dat van de huidige bestuursploeg enkel N-VA niet mee stapt in het verhaal.

Huidig burgemeester, Bart Tommelein, zei de nationale politiek onlangs vaarwel, en kiest nu enkel voor Oostende. Met dit project hoopt Tommelein zich dan ook van z’n sjerp te verzekeren, want het is de grootste lijst die na de verkiezingen aan zet is.