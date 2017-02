Vlaams minister van energie Bart Tommelein is vandaag op bezoek bij het glastuinbedrijf Agrokom in Oostnieuwkerke.

Ook de voorzitter van de Boerenbond, Sonja De Becker is aanwezig op het bedrijfsbezoek. Dit in het kader van hernieuwbare energie in de land- en tuinbouwsector. Ook de land- en tuinbouwsector draagt haar steentje bij aan de reductie van de CO2-uitstoot en de overgang naar hernieuwbare energie. Tommelein zal er samen met vertegenwoordigers van de Boerenbond overleggen over de uitdagingen voor de sector.