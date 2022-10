Tommelein reageert na gasexplosie: Binnen de rode zone is er nog altijd gevaar, tot 20 gebouwen beschadigd

“Er was een verdachte gasreuk om 11u19, om 11u36 was er dan een zware ontploffing bij het meeneemrestaurant Lucien. Drie mensen zijn zwaargewond. Het gaat om een politieman, een brandweerman en een begeleidster van kinderen met een beperking”, aldus de burgemeester.

“Er is een grote perimeter ingesteld. Binnen die rode zone is er nog altijd gevaar, 15 tot 20 gebouwen zijn er beschadigd. Nu wordt er gecontroleerd op instortingsgevaar. De nutsvoorzieningen zijn afgesloten, voor 20u deze avond kunnen de mensen binnen de zone niet naar huis.”

“In de buurt is ook kinderopvang De Groeiboom ontruimd, 22 kindjes zijn ondertussen opgevangen door ouders of familie. Daarnaast is er een opvangcentrum opgestart, iedereen die betrokken is bij het incident wordt zo goed mogelijk opgevangen. Iedereen moet een bed krijgen deze nacht.”

