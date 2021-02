Tommelein roept op om niet meer naar Oostende af te zakken

De kustbarometer in Oostende kleurt geel/oranje, dat wil zeggen dat het te druk aan het worden is. Door het mooie lenteweer zijn heel wat toeristen afgezakt naar de kustgemeente. Op het strand is het gezellig druk, ook in de buurt van het station en de winkelstraat wordt het steeds drukker.

Te drukt blijkt nu, want Bart Tommelein (Open VLD) roept op om niet meer naar Oostende te komen. Om afstand te bewaren en alle coronaregels na te leven, willen de burgemeester en de politie vermijden dat nog meer mensen afzakken naar Oostende. Bovendien zijn alle parkings volzet.

"De parkings staan vol en het is druk. Nu nog met z'n allen naar Oostende komen is geen goed idee", zegt korpschef Philip Caestecker. Ook burgemeester Bart Tommelein ziet dat het te druk wordt in zijn stad. "In de winkelstraten en op de zeedijk is het duidelijk druk. Het is beheersbaar maar hier moet niet meer volk bij komen."