Tommelein wil meer paaltjes in strijd tegen terreur

Bart Tommelein heeft in de Oostendse gemeenteraad gepleit voor meer verzinkbare paaltjes op toplocaties in de stad, en dat om terreuraanslagen te voorkomen.

Het Open VLD-gemeenteraadslid verwees daarbij naar de aanslagen met vrachtwagens in Nice en Berlijn.



Vooral de Zeedijk en de winkelstraten vormen een risico, en grote evenementen. Korpschef Caesstecker zei dat er al betonblokken en bloembakken worden geplaatst in de monding van de toegangswegen, en dat ook verzinkbare paaltjes mogelijk zijn. Hij wees er ook op dat er daarnaast nog veel andere onzichtbare maatregelen zijn genomen om terreur te verhinderen, en dat de politie voortdurend risicoanalyses uitvoert in samenspraak met Ocad en de crisiscel.