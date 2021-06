Tommy J. voor assisen voor doodslag op kameraad

De zaak werd eerst naar de correctionele rechtbank verwezen, maar de beschuldigde moet zich nu alsnog verantwoorden voor doodslag. Vandaag wordt de akte van beschuldiging voorgelezen.

De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 oktober 2018 af in een studio langs de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Tommy J. kreeg het in zijn kelderappartement aan de stok met Willy Deweert, die naast de pot geplast had. Tijdens die banale discussie zou Deweert eerst een duw gegeven hebben, waarna de beschuldigde uithaalde met een steakmes. "Ik was op een gegeven moment bang. Het was hij of ik. Ik heb het eerste mes dat bij me lag genomen", verklaarde hij op zijn eerste proces. Het slachtoffer werd hierbij in het hart geraakt. Opvallend genoeg sliep J. nog enkele uren vooraleer hij de hulpdiensten verwittigde.

TOCH VOOR ASSISEN

In eerste instantie werd de beschuldigde aangehouden voor moord, maar na het onderzoek was het parket van oordeel dat hij niet de intentie had om zijn kameraad van het leven te beroven. Daardoor moest hij zich in het voorjaar van 2020 voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. Op dat proces vorderde het openbaar ministerie vijf jaar effectieve celstraf, op dat moment de maximumstraf.

De burgerlijke partij vroeg tijdens de pleidooien echter met succes aan de rechters om zich onbevoegd te verklaren. In het vonnis werd onder andere gewezen op het gebruikte wapen en het feit dat in de hartstreek werd gestoken. Bovendien bleek dat de Oostendenaar eerder al kwaad was op zijn kameraad. Alles wees er dus op dat hij hem eerst met grote kracht probeerde te wurgen, om uiteindelijk naar een mes te grijpen. Het feit dat de beklaagde dronken was, deed volgens de rechtbank geen afbreuk aan het oogmerk tot doden. Op 25 november 2020 oordeelde uiteindelijk ook het Gentse hof van beroep dat er wel degelijk sprake was van een oogmerk tot doden. In die omstandigheden moest het dossier alsnog naar het West-Vlaamse hof van assisen verwezen worden.

UITSPRAAK OP 17JUNI

Het proces gaat vanochtend van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Bart Meganck. Deze namiddag komt met onderzoeksrechter Christine Pottiez al de eerste van in totaal 41 getuigen aan het woord.

De uitspraak wordt op donderdag 17 juni verwacht. Voor doodslag riskeert Tommy J. 30 jaar opsluiting.

