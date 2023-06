Toon loopt halve marathon op blote voeten, en al jonglerend

Een opvallende prestatie dan van afgelopen vrijdag tijdens de Nacht van Vlaanderen in Torhout. Toon Witters uit Boom, in de provincie Antwerpen liep de halve marathon in iets minder dan twee uur.

Op zich niet zo bijzonder, maar wél als je weet dat hij dat deed op blote voeten, terwijl hij aan het jongleren was. Goed voor een wereldrecord, en ja, ook pijnlijke voeten.

Maar... Waarom? Toon Witters, deelnemer Nacht van Vlaanderen: "Die vraag had ik mezelf ook al gesteld. Ik was nu vooral bezig was met lopen de afgelopen jaren. Maar daarvoor heb ik heel veel circustechnieken gedaan. En ik vond het wel eens tijd om een combinatie te maken. Het was heel moeilijk om mijn focus dan te houden maar het is wel enorm fijn dat er ambiance is en er voor je gesupporterd wordt."

(lees verder onder de foto)

Naar het ziekenhuis

Toon deed het dan ook nog eens op blote voeten. Onderweg zoekt hij vaak de graskant op. Bij zijn aankomst kreeg hij van het Rode Kruis de raad om zijn voeten te laten nakijken in het ziekenhuis. "Ze hebben wel de eerste zorg kunnen toedienen maar ze raadden me toch wel aan om naar de spoeddienst te gaan en daar heb ik gezeten tot drie uur 's nachts. Ik kan terug wandelen, ook fietsen met aangepast schoeisel maar voor de rest gaat het best goed. Ik had erger verwacht."

Toon loopt in totaal 1 uur 53 minuten en 39 seconden over een afstand van 21 kilometer. Een indrukwekkende prestatie die meteen ook een wereldrecord is. "Laat ons hopen dat het gevalideerd wordt. En zal er nog zo'n gek zijn die dit heel snel opnieuw doet? Ik hoop dat er niemand de ballen heeft om het te proberen. Laat ons hopen dat ik het record nu minstens vijf jaar zal hebben."