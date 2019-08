Topchef Bart Desmidt sluit tweesterrenrestaurant Bartholomeus

25 jaar na de start van Bartholomeus kondigen tweesterrenchef Bart Desmidt en echtgenote Sandra aan dat ze op 16 december 2019 definitief stoppen met Bartholomeus in de formule zoals die vandaag gekend is.

In 2020 begint Desmidt een gloednieuw restaurantconcept waar het product en de kunst van het koken centraal zullen staan.

'Dankbaar voor voorbije 25 jaar'

In juni 1994 openden Bart Desmidt en zijn vrouw Sandra de deuren van hun restaurant Bartholomeus op de zeedijk van Knokke-Heist. Al van bij de start hechtte Bart veel waarde aan het werken met de allerbeste basisingrediënten en het volledig zelf bereiden van álles wat op het bord komt. Geleidelijk aan rolden Bart en Sandra meer in de topgastronomie wat gepaard ging met het winnen van allerlei culinaire prijzen. De ultieme bekroning van hun harde werk zijn de Michelin-sterren die toegekend werden in 2001 en 2014.

Bart & Sandra Desmidt: “Wij zijn zó dankbaar voor de voorbije 25 jaar Bartholomeus. Wij willen onze klanten bedanken voor het vertrouwen, de positieve kracht die ze ons gegeven hebben en de gemeende vriendschappen die ontstaan zijn. Uiteraard willen we ook onze oprechte dank uitdrukken aan de culinaire gidsen met in het bijzonder een diepe genegenheid voor de Guide Michelin die steeds in ons kunnen geloofd heeft en nu ook meedenkt aan onze toekomst. Onze grootste dankwoord gaat uit naar ons team van medewerkers. Het is een voorrecht dat we dit alles hebben mogen beleven met ons fantastische topteam, met passie, met goesting, met veel werken maar bovenal met veel plezier.”

Nieuw concept vanaf 2020

Restaurant Bartholomeus opent in het voorjaar van 2020 opnieuw zijn deuren met een visie die chef Bart Desmidt al jaren behartigt: ‘simpel maar goed’. Sandra, Bart en diens rechterhand Philip kiezen voor een nieuwe formule in hetzelfde pand: koken voor een 10-tal gasten in een open keuken in het midden van de zaak. Met nog meer respect voor het product en de kunst van het koken. Eenvoud, pure smaken en beleving zullen centraal staan.

Maar in eerste instantie willen Bart en Sandra zich nu focussen op het mooi afronden van dit culinair hoofdstuk en werken ze volop toe naar die laatste service op 16 december 2019. Daarna volgen een paar maanden van rust en herbronning om in het voorjaar van 2020 van start te gaan met het nieuwe restaurant.