Topchef Boury wordt peter van Hartelijke Plekken Roeselare

Sterrenchef Tim Boury mag zich peter noemen van 'Hartelijke Plekken Roeselare', een initiatief om dakloosheid onder de aandacht te brengen. Samen met verschillende handelaars in Roeselare ondersteunen ze mensen die het moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen.

De sterrenchef, van het driesterrenrestaurant Boury, neemt het peterschap van Hartelijke Plekken Roeselare op zich. "Als ambassadeur van Hartelijke Plekken probeer ik de mensen die in de samenleving minder aan bod komen, te ondersteunen. Daarnaast wil ik ook anderen aanzetten hetzelfde te doen, elk op hun eigen manier", aldus chef Boury.

Uitgestelde diensten

'Hartelijke Plekken’ is een initiatief van vzw ‘Enchanté’. Samen met 25 handelaars in Roeselare helpen ze mensen met financiële moeilijkheden. Bij de verschillende handelaars kan je gratis terecht voor uitgestelde diensten zoals een kop koffie of een maaltijd.

Deelnemende handelaars kleven een sticker van ‘Hartelijke Plekken’ aan hun uitstalraam. Voor elke dienst die de handelaar aanbiedt, is er ook een specifiek logo. Zo kan je zien waarvoor je precies terecht kan.

Sleepout

In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 maart is er ook een sleepout op het Muntplein. Daarnaast staan er ook nog verschillende activiteiten zoals intieme optredens en getuigenissen van (ex-)daklozen op het programma.

Midden april was er al een eerste sleepout op het Deconinckplein in Roeselare uit solidariteit voor de daklozen. Een dertigtal mensen ervaarden toen hoe het was om een nacht buiten te slapen.