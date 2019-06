Topchef Gert De Mangeleer in zee met Zeker Zeeuws

Zeker Zeeuws is het onafhankelijk keurmerk dat gegeven wordt aan typische echte Zeeuwse streekproducten zowel vanop het land als uit het water. Ondertussen vertegenwoordigt het label reeds meer dan 50 producten zoals mosselen, oesters, Oosterscheldekreeften maar ook Zeeuws (presale) lam en rund, zeekraal en andere producten met een typische zilte smaak. Maar ook verrassende smaakmakers zoals een Pinot Gris of Zeeuwse bieren en het zilte gezuiverde Oosterscheldewater. Eén ding hebben al deze producten gemeen: topkwaliteit, smaak én aandacht voor ecologie in combinatie met het pure ambacht waarmee ze gekweekt, gemaakt of geteeld worden.

Gert De Mangeleer, driesterrenchef van Hertog Jan in Brugge: “Ik kook zelf al jaar en dag met Zeeuwse producten dus was de keuze voor mij vrij evident om me te koppelen aan deze topproducten. In mijn nieuwste zaak LESS in Brugge vind je op de menukaart een aantal gerechten met Zeeuwse producten. De eerlijkheid, de smaak en puurheid van Zeker Zeeuws producten maken het voor mij logisch om ze op de kaart te zetten. Een extra argument is de kleine ecologische voetafdruk die met deze producten gepaard gaat.”