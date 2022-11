Wie een online reservatie wil maken, krijgt de melding dat het restaurant tijdelijk gesloten is. Een tafel reserveren kan voorlopig niet tot het einde van het jaar.

Hoogste Nieuwkomer

Het nieuwe restaurant van Willem Hiele opende een tweetal maanden geleden in Oudenburg. Waarom het restaurant nu al zijn deuren sluit is onduidelijk. Afgelopen week nog kreeg Hiele de titel ‘Hoogste Nieuwkomer van het Jaar’, uitgereikt door Gault&Millau. De chef was toen niet aanwezig op de uitreiking.