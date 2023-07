Topchef Willem Hiele verdacht van slagen en verwondingen

Topchef Willem Hiele wordt verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. In zijn restaurant in Oudenburg raakte vorig jaar een werknemer arbeidsongeschikt. Dat meldt De Morgen.

Zijn restaurant is nog maar sinds vorige zomer open, maar ging in november al weer dicht voor de rest van het jaar. Het bleef onduidelijk waarom, tot nu. Het parket van Brugge wil topchef Willem Hiele voor de correctionele rechtbank brengen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Volgens verschillende bronnen zou hij zijn werknemer in het ziekenhuis hebben geslagen. Het slachtoffer stelde zich na de feiten burgerlijke partij, waarop het gerecht een onderzoek startte. De raadkamer moet nu beslissen of Hiele zich voor de rechtbank zal moeten verantwoorden voor de feiten.