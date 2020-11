Topchefs, bakker en chocolatier stellen samen menu voor oudejaar samen

Vier topchefs, een kruidenier, een chocolatier en een bakker uit Oostende slaan in deze barre horecatijden de handen in elkaar. Voor oudejaar stellen ze voor het eerst een gastronomisch afhaalmenu samen waarvoor ze allemaal hun beste beentje voorzetten.

Het gaat om de topnamen in culinair Oostende. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Stuk voor stuk zijn het restaurantchefs die hun strepen hebben verdiend. Histoires d'O, Chocolatier Olivier Willems, Michiel Rabaey van Storm, Vida van Marina en Bistro Mathilda. Op oudejaar kun je hun creaties allemaal proeven in één menu, weliswaar afhaal en bij je thuis.

Luc Deklerck, Bistro Mathilda: "Het is heel belangrijk dat onze klanten weten dat we er nog zijn en dat we bezig blijven. We zijn naast collega´s ook een groep vrienden. Vandaar kwam de link: Jongens doen we eens iets samen voor oudejaar, in plaats van elk voor zich."

Het is een uitgebreid diner met een specialiteit van elke initiatiefnemer. Het heet Ostend Finest en het toont dat de sector ondanks de covidcrisis blijft in de potten roeren. Op oudejaar maken ze 500 bestelde 'Seaboxes' én er is bovendien een goed doel. Zo schenken ze maaltijden aan Het Lichtbaken, een vzw die zich inzet voor mensen die het wat moeilijk hebben in het leven.