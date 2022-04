Topdokters volgen internationaal congres over robotchirurgie

In Kortrijk hebben topdokters van over de hele wereld een internationaal congres gevolgd over robotchirurgie. Een initiatief van Mathieu D’Hondt die verbonden is aan het Kortrijkse ziekenhuis en een echte autoriteit op het vlak van robotchirurgie.

Het symposium was bij Barco: dat heeft met zijn medische spitstechnologie een belangrijke plaats in het operatiekwartier.

Chirurg Mathieu D’Hondt deelde zijn kennis over lever- en pancreas robotchirurgie met 250 collega’s uit alle continenten. De robot voert almaar meer operaties uit. En die helpende hand is nu uitgerust met fijne polsgewrichtjes.

"Als we een kijkoperatie verrichten dan werken we met echte instrumenten. Als je daarmee een hechting moet plaatsen dan zit je soms in een heel moeilijke positie om die hechting te plaatsen. Als je een polsgewricht hebt kan je heel veel mogelijkheden uit breiden naar kijkoperaties."

Dankzij technologie van Barco

Hechtingen die fijner zijn dan een haar zijn geen probleem voor de vaste hand van de robot. Voor alle duidelijkheid: Het is nog altijd de chirurg die het toestel bedient en de bewegingen van de robotarm aanstuurt. En dankzij de Barco-technologie kan je als chirurg inzoomen op het werk van je collega.

"Sowieso binnen het operatiekwartier", zegt Leander Werbrouck van Barco Nexxilive. "Hetzelfde geldt voor chirurgen die van op afstand meevolgen en advies geven. Dat mag niet met een vertraging van een halve minuut of zelfs een paar milliseconden gebeuren. O

p het internationaal congres pakt Mathieu D’ Hondt ook uit met opmerkelijke resultaten. Voor zijn doctoraatsthesis onderzocht hij over een periode van tien jaar het resultaat van chirurgie bij uitgebreide uitzaaiingen bij darmkanker. In combinatie met chemotherapie is dat 76 % kans op genezing.