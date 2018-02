TOPE 8920 nieuwe lijst in Langemark-Poelkapelle

Die luistert naar de naam "TOPE 8920" Het letterwoord staat voor: Toekomstgericht, Open, Positief/Progressief en Eendrachtig. 8920 is de postcode van Langemark-Poelkapelle en staat voor alle deelgemeenten. De nieuwe lokale lijst streeft naar een bestuur dat een open dialoog aangaat met de inwoners, begrijpelijke informatie biedt en bij de beleidsbeslissingen een actieve betrokkenheid nastreeft van al de inwoners.

Volgens de initiatiefnemers staan de politieke tegenstellingen in de gemeente op scherp. "Enerzijds is er één dominante partij die sinds decennialang bestuurt en bijgevolg echte vernieuwing moeilijk toelaat. En anderzijds is de oppositie hard en negatief". De lijst bestaat uit een combinatie van jarenlange bestuurservaring van enkele oudgedienden en de dynamiek van de nieuwe generatie. "We gaan samen met hen ons programma maken en dit in een totaal nieuwe aanpak. Daarbij is inspraak en betrokkenheid essentieel".

