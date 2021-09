Tope Fit helpt KMO's aandacht hebben voor mentaal welzijn

Ze hebben de tijd of de middelen niet en daar wil Gezondheidsoverleg Leieland iets aan doen. Met het project Tope Fit wil ze experten naar de KMO’s sturen. Zij zullen hen ondersteunen om dat mentale welzijn op de werkvloer te bevorderen. Nils Mortier, gezondheidspromotor Logo Leieland: "

Er komt een expert langs in de onderneming en die gaat kijken waar de noden zijn. Op basis daarvan gaan we kijken naar welke begeleiders er binnen ons breed netwerk moeten worden doorverwezen. Dat kan een bewegingscoach zijn of bijvoorbeeld een diëtist," zegt hij. Ook gemeenten doen een beroep op Tope Fit, Wevelgem en Menen zijn de samenwerking al aan het opstarten.

Burn-out

Inzetten op mentaal welzijn op het werk is ontzettend belangrijk. Zeker in West-Vlaanderen waar één op de zes werknemers burn-outklachten heeft en waar zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak is bij mensen tussen 19 en 35.

Intussen gelooft het bedrijf Decospan in Menen hard in een gezonde geest in een gezond lichaam van zijn werknemers. Er zijn speciale gezondheidswerkgroepen die inzetten op drie thema's: voeding, sport en geestelijke gezondheid. Zo kunnen de werknemers yoga volgen, fitness en zijn er kookcursussen rond gezonde voeding.