Topfotograaf Anton Corbijn exposeert in Knokke-Heist

Als portretfotograaf is Anton Corbijn vooral bekend van zijn foto’s van rockbands en grote namen uit de muziekwereld. Zijn modefotografie neemt een bijzondere plaats in. Hier bepaalt de kledij het beeld. “Voor de meeste mensen is het een statement van wat je aandoet. Zelfs al is het maar een zwart t-shirtje. Dat is ook de insteek geweest van de tentoonstelling. Het heeft meer te maken met kleding dan met mode.

De tentoonstelling was voor dit voorjaar gepland maar toen kwam de lockdown er tussen. De start van de tentoonstelling ‘MOØDe’ in Knokke-Heist is meteen ook de wereldpremière. Bij de tentoonstelling hoort ook een boek 'MOØDe' waarin Corbijns oeuvre centraal staat. Daarin zoekt hij de cross-over tussen fotografie en de modewereld op. Karen Van Godtsenhoven, curator bij The Met in New York schreef een bijdrage voor het boek.

‘MOØDe’ van Anton Corbijn loopt tot begin januari. Bezoekers moeten rekening houden met de coronavoorschriften.