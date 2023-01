Lucien A. werd in mei 2021 opgepakt na een klopjacht van vier dagen. Hij had zijn ex bedreigd met een geweer en een sabel, en schoot de nieuwe vriend van zijn ex in de schouder. Gelukkig konden de slachtoffers toch de vlucht nemen.

De veroordeelde zat eerder al 23 jaar in de cel, toen hij met zijn ‘Bende van de Opex’ Oostende en omstreken onveilig maakte, met onder meer gewapende overvallen.

