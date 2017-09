Topjaar voor Peace Village

In de eerste jaarhelft zette het jeugdhotel een stijging van 10% neer. Maar ook het najaar wordt erg druk. Na 3 jaar op rij 20.000 overnachtingen zullen we dit jaar vermoedelijk afklokken op 24.000 overnachtingen. Een stijging van maar liefst 20%.

Die stijging is gedeeltelijk te verklaren door de éénmalige groepen in het kader van de herdenking van de slagen bij Mesen en Passendaele, maar ook steeds meer ‘vaste’ groepen vinden de weg naar Peace Village. Ook de boekingen voor het laatste herdenkingsjaar zien er erg goed uit.

Najaar

Directeur Matti Vandemaele: “Dit najaar staan er opnieuw verschillende activiteiten op het programma. Zo zijn er tussen 17 en 22 september de 2e Global Peace Games met 60 deelnemers uit Italië, het Verenigd Koninkrijk en België. Vanuit het verhaal van de kerstbestanden staan we stil bij de kracht van sport in conflictsituaties. In de Kerstvakantie zetten we een voetbal-vredesweek op met jongeren uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Duitstalig België. Ondertussen maken we ons klaar om van 2018 een heel bijzonder jaar te maken met o.a. het project ’18 in 18’ waarbij we jongeren van 18 uit de 56 betrokken landen een week lang laten werken aan een hedendaagse vredesboodschap.”