Topp and Legg is West-Vlaamse starter van het jaar

Henry Decruy uit Izegem is met zijn onderneming ‘Topp and Legg’ door UNIZO gekroond tot West-Vlaamse Starter van het Jaar 2020.

‘Topp and Legg’ is een nieuw Belgisch meubelconcept waarbij je zelf je eigen designtafel kan samenstellen en later kan aanpassen aan veranderingen in je interieur.

Sterk ondernemerstalent

“Dit jaar was het extra moeilijk om een winnaar te kiezen”, zegt directeur UNIZO West-Vlaanderen, Wouter Blomme. “De jury zag hoe heel wat ondernemers getuigden van durf, ondernemingszin en inspiratie. Uiteindelijk gaf de creativiteit rond het concept en de sterkte van het merk achter ‘Topp and Legg’ voor de jury de doorslag. ‘Topp and Legg’ mag nu meedingen naar de nationale titel van ‘Starter van het Jaar’ op 25 februari

Ondanks de coronacrisis kende het aantal startende ondernemen in onze provincie in 2020 een zeer lichte groei.