Topproducer maakt soundscape voor Brugge

De naam Sebastien Vandevoorde zegt u misschien niet veel maar de Bruggeling is een grote naam in de wereld van de muziek. Speciaal voor het B Major! festival maakte hij een nieuwe compositie rond de mythe van de Spinolarei in Brugge.

Vandevoorde gaat als producer door het leven als 'Moonlight Matters' en is bekend van zijn remixen voor onder meer Adele en Lana Del Rey.

B Major! is een nieuw tweejaarlijks muziekfestival in de krokusvakantie, waarbij alle professionele muziekactoren in Brugge de krachten bundelen voor een vijfdaags programma dat speciaal voor en in de stad wordt gemaakt. Het festival is een samenwerking van Cultuurcentrum Brugge, Cactus Muziekcentrum, KAAP, het MAfestival, Brugge Plus, Entrepot en het Concertgebouw.