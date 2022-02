Torenhoge energieprijzen baren ook scholen zorgen

Meer scholen beginnen te vrezen dat de stijgende energieprijzen uiteindelijk zullen inhakken op de werking van de school. Ook in een kleine kleuterschool in Zwevezele bijvoorbeeld, kijken de directeurs naar de gasmeter en voelen ze de bui hangen.

In de klassen bij de kinderen moet het warm zijn, maar ook de vensters moeten open. De toenemende kosten baren hen zorgen. In Kleuterschool de Vlieger in Zwevezele is de factuur van gas en elektriciteit nu al met 4.000 euro toegenomen.

Snel ingrijpen

In Zwevezele zijn ze niet de enigen. Ook het Katholiek Onderwijs vraagt om energiefacturen van scholen te verlichten. Op twee jaar tijd zijn die voor de scholen van de koepel gestegen met bijna 45 miljoen euro. De stijging betekent dat scholen moeten besparen op hun pedagogische werking.

Daar komt nog eens bij dat de stookkosten van scholen deze winter de hoogte in gaan, omdat ze continu moeten ventileren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat leidt tot een aanzienlijk hoger energieverbruik en een nog hogere energiekost. Scholen die intekenen op de raamcontracten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden lange tijd de energieprijzen drukken. Door de marktevoluties wordt dat moeilijker vol te houden.

Directeur-generaal Lieven Boeve vraagt daarom aan de overheid om bij te springen: "Een mogelijke oplossing is om de btw op energie ook voor scholen op zes procent te leggen. De overheid kan er ook voor kiezen om scholen een financiële compensatie toe te kennen."

"Straal genegeerd"

Woensdag deed het gemeenschapsonderwijs GO! al een gelijkaardige oproep. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt vrijdag in een reactie dat hij "betreurt dat de federale regering de schoolbesturen straal heeft genegeerd". "We bekijken of we iets kunnen doen en zo ja wat. Al is het vreemd om onderwijsmiddelen te geven aan energiereuzen", aldus nog minister Weyts.

Groen roept intussen op om het niet bij een tijdelijke maatregel te houden. Volgens Johan Danen moet er een tegemoetkoming komen op korte termijn, maar op lange termijn moet er werk worden gemaakt van betere isolatie. "Heel wat scholen zijn energie-inefficiënt en niet goed geïsoleerd", zegt parlementslid Danen. "De energie - en het geld - stroomt langs de slecht geïsoleerde ramen en daken naar buiten. Bovendien moeten scholen vandaag - bij gebrek aan adequate ventilatiesystemen - vaak deuren en ramen open zetten om de viruscirculatie tegen te gaan. Het gevolg: torenhoge energiefacturen die scholen niet meer kunnen betalen."