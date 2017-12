Torenkraan met man en macht ontmanteld

In Nieuwpoort is vannacht en vandaag met man en macht gewerkt om de gevallen torenkraan te demonteren.

De stukken worden één voor één op vrachtwagens opgeladen en overgebracht naar de luchtmachtbasis van Koksijde De werken zorgen voor heel wat kijklustigen.

20 wagens vernield

Nu het puin voor een stuk geruimd is, is de omvang van de ramp nog beter te zien. Zo raakten 20 wagens vernield. Wie beelden heeft van de torenkraan die woensdag of in de dagen voordien van de torenkraan gemaakt zijn, wordt gevraagd die door te spelen naar de politie. Ze moeten helpen om de oorzaak van de ramp te achterhalen. Een aantal mensen bracht al beelden binnen.

Woensdag even voor 18 uur is de torenkraan door het stormweer omgevallen. Het gevaarte bracht vooral zware schade toe aan de drie bovenste verdiepingen van residentie Mosselbank. Daarbij kwam een 75-jarige vrouw uit Marke om het leven en vielen er vier gewonden. Het zwaarst getroffen appartementsgebouw blijft voorlopig onbewoonbaar. Heel wat appartementen worden bewoond door tweedeverblijvers, waardoor het niet helemaal duidelijk is hoeveel slachtoffers niet terug naar huis kunnen. Het zou gaan om een zevental gezinnen.