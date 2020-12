Torenspits en lantaarn van Belforttoren naar beneden

De Lakenhallen en het Belfort staan al weken in de steigers voor een stevige restauratie. Begin volgend jaar gaan de vier arkeltorens en de houten structuur van de torenspits eraf. Vanaf volgende zomer wordt de toren opnieuw opgebouwd, met een grondige aanpak van zowel binnen-als buitenkant. Het einde van de werken is voorzien begin 2022. (Lees verder onder de foto)

De eiken top van de toren is een constructie van acht meter hoog en weegt 4,5 ton. Die is losgezaagd van de vloerplaat en is op de binnenkoer van de Lakenhallen geplaatst. Ze wordt gerestaureerd met origineel materiaal. Vooral de onderste onderdelen waren er erg aan toe door waterinsijpeling.

Amateurfotografen

Bij het ontmantelen van de torenspits en de lantaarn mochten twee amateurfotografen mee in een mand om er een fotoreportage van te maken. Een unieke ervaring, al speelde de mist hen wel parten.

