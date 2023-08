Torhout krijgt heel wat centen om schoolomgevingen veiliger te maken

Torhout heeft het afgelopen jaar bijna 90.000 euro aan subsidies ontvangen van de Vlaamse Overheid om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Dat is na Roeselare het grootste bedrag in West-Vlaanderen.

In totaal werden 135 plaatsen in 18 gemeenten aangepakt, goed voor 650.000 euro. West-Vlaanderen is daarmee de best scorende provincie. Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid: "Met heel kleine maatregelen kan je al een wereld van verschil maken, met fietsstraten, octopuspalen. Die kunnen fietsers en wandelaars overtuigen om veilig naar school te komen."

Aan de Oefenschool in Torhout zijn er gelukkig nog geen verkeersongevallen gebeurd. Toch is de rotonde in de Bruggestraat gevaarlijk. Sabine De Zutter, directeur Oefenschool Torhout: "Het kan hier heel druk zijn. Op hectische momenten kan dit een gevaarlijk punt zijn." Daarom is het zebrapad bijvoorbeeld opgeschoven. Zo kunnen kinderen iets verder van de rotonde veiliger oversteken.

Naast schoolomgevingen worden in West-Vlaanderen ook bijna 50 routes van en naar school verkeersveiliger gemaakt.