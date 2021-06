Torhout, Nieuwpoort en Blankenberge populaire kleine steden

Ondanks de reisbeperkingen bleven Belgen vorig jaar veelvuldig op het web zoeken naar informatie over bestemmingen die zij graag zouden willen bezoeken, waaronder de kleinere Belgische steden.

De zoekmachine voor vakantiewoningen Holidu onderzocht welke Belgische kleine steden het meest gezocht werden op Google. Holidu onderzocht het zoekvolume voor de zoektermen "Wat te doen in" en "Activiteiten" voor alle Belgische steden onder de 25.000 inwoners. Hier rolde een top 10 meest gezochte Belgische kleine bestemmingen uit. En wat blijkt: de steden Torhout, Nieuwpoort en Blankenberge staan in de top 10. Bovendien blijkt West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd te zijn in de top 30 van ons land.

Ziehier de lijst van de tien populairste kleine Belgische steden.

Durbuy (3070 zoekopdrachten per maand) Dinant (2510) Spa (1640) Limbourg (1600) Bouillon (820) Malmedy (790) Torhout (610) Nieuwpoort (570) Houffalize (480) Blankenberge (450)

De volledige lijst en meer info kun je terugvinden op de site van Holidu