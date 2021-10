In Torhout kregen ruiters en menners van een paardenkoets de kans om hun paard te laten zegenen. Een oude traditie die door corona een jaar is uitgesteld. Veel ruiters hebben het ritueel gemist. Het is een feestdag waarop ruiter en paard zich eens kunnen uitleven.

Ruim honderd ruiters, menners en hun paarden zijn aanwezig op het feest. Ze hebben de zegening en de bescherming tegen onheil gemist.

In Torhout, de Paardenstad, sla je meteen twee vliegen in een klap. Bovendien is het ook de viering van Sint-Hubertus. Dat is de heilige van de gewijde broodjes en de beschermer tegen hondsdolheid.