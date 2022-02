Torhout wil dankzij camera's bestuurders naar vrije parkeerplaatsen leiden

In Torhout zijn ze camera's aan het plaatsen in de binnenstad. Die moeten vooral de zes stadsparkings in beeld brengen.

Met camera's op de zes stadsparkings, een parkeergeleidingssysteem via vijf schermen in de stad en een parkingapp wil Torhout zoekverkeer in de binnenstad voorkomen, en bestuurders die een parkeerplaats zoeken zo vlot mogelijk daar naartoe leiden. De camera's komen in de 's Gravenwinkelstraat, aan de parkings Ten Walle en Hoedemaker, de centrumparkings Blekerij en Hofstraat en aan de voorkant van het station.

"Elke camera neemt om de vijf minuten een foto van de verkeerstoestand op dat moment", zegt schepen van Smart City Joost Cuvelier. "Er worden geen doorlopende camerabeelden opgenomen. De camera's staan zo opgesteld en worden ook zo ingesteld dat ze geen privacygevoelige informatie vrijgeven."

"Aan de hand van de foto's van de camera's kunnen we zien welke parkings vrij of bezet zijn.," zegt schepen van mobiliteit Elsie Desmet.