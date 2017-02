Torhout zegt neen tegen bouw windmolens

Die wil de NV Elicio er bouwen. Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvraag is afgelopen en er werden 392 bezwaarschriften ingediend.

Het stadsbestuur vreest vooral problemen met de veiligheid. "De windturbines zouden worden ingeplant op 57 m van de spoorweg en op 51 m van het voorziene fietspad. Daarnaast loopt in het gebied ook een aardgaslijn van Fluxys. Uit de plannen in het dossier blijkt dat NV Elicio het fietspad wil gebruiken voor wagens in functie van het onderhoud van de turbines. Dit kan voor ons als stadsbestuur niet", zegt schepen van leefmilieu en energie Elsie Desmet. Verder verwacht de stad problemen met ijsvorming op de wieken, waardoor er reëel gevaar is voor vallende ijsbrokken op het fietspad. Torhout heeft ook ernstige bedenkingen over de geluidshinder, de waterhuishouding in het gebied en de ruimtelijke ordening.