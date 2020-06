Torhoutenaar in running voor nieuwe VRT-baas

Peter Vandermeersch, afkomstig uit Torhout, is één van de drie kandidaten om nieuwe CEO van de openbare omroep VRT te worden.

Dat schrijven verschillende nieuwswebsites maar officieel is dat niet bevestigd. Peter Vandermeersch werd geboren in Torhout en groeide op in Brugge en Veurne.

Hij is voormalig hoofdredacteur van De Standaard en NRC Handelsblad. Hij werkt momenteel in Ierland aan de integratie van Independent News & Media (INM) in Mediahuis, de moedermaatschappij van De Standaard en NRC, schrijft De Standaard.

Morgen beslissing?

Mogelijk hakt de Vlaamse regering morgen de knoop door over de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. De top van de regering-Jambon voert vrijdagvoormiddag alvast selectiegesprekken met de resterende kandidaten.

Dat heeft persagentschap Belga uit verschillende bronnen vernomen en wordt bevestigd door het kabinet van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Over wie de resterende kandidaten zijn, blijft men discreet maar volgens sommige media is Peter Vandermeersch één van de drie kandidaten.

Ook Koen Clement (Studio 100) en Frederik Delaplace (Mediafin) worden genoemd. Frederik Delaplace is trouwens afkomstig uit Kortrijk.