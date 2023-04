Torhoutenaar steekt 2de hoogste plateau ter wereld over in Pakistan

Samen met 12 andere Belgen stak Torhoutenaar Geert Decleir afgelopen maand de tweede hoogste plateau ter wereld over in Pakistan. Uitgerust met skilatten, tenten en rugzakken vertoefden ze hiervoor dagenlang in een natuurpark in het ijskoude Pakistan.

Geert Decleir uit Torhout stak met 12 andere Belgen de Deosai over. Dat is een Natuurpark op 4km hoogte in het Noorden van Pakistan. Daarvoor heeft hij vijf maanden getraind. Geert was met zijn 65-jarige leeftijd ook meteen het oudste lid van de groep. In de groep zaten ook vier dames waaronder de jongste telg van de groep met 22 jaar op de teller.

Zes dagen lang trok de groep bij temperaturen van -10 tot -20 graden Celsius door de sneeuw. Ze hebben zo'n 70 kilometer overbrugt, dat is van Brugge naar Ninove.

SATELIETNAVIGATIE EN COACH

De tocht startte op 10 maart in Gilgit-Baltistan, de noordelijke regio van Pakistan. Deze regio is bij de bergbeklimmers bekend voor de werelds hoogste berggebieden zoals Killer mountain Nanga Parbat en K2, maar trekt nu ook avonturiers aan die het hoogstgelegen natuurpark Deosai (gemiddelde hoogte 4110m) wensen te ontdekken. Dit park biedt een veilige thuishaven voor onder andere de Himalaya bruine beer, de sneeuwluipaard en de Himalaya wolf die ze in levenden lijve te zien kregen.

Van zonsopgang tot zonsondergang trokken ze hun slee verder met alles wat ze nodig hadden om te overleven in dit desolaat landschap. Dankzij satelliet navigatie kon de groep de route niet verliezen en kon het thuisfront hun vorderingen volgen. Een coach, die het team op de voet volgde, gaf de meteo en de sneeuwcondities door, en kwam hun tegemoet op de voorlaatste dag van het avontuur om hun naar de bewoonde wereld te begeleiden.

warme, lokale ontvangst

De groep kon rekenen op een warme ontvangst van de lokale bevolking bij start en aankomst met een ceremonie in het gezelschap van de Minister van Toerisme Raja Nasir Abdullah en de Alpine Vereeniging Sadpara. Deze verwezenlijking bleef dan ook niet onopgemerkt en werd meermaals opgepikt door de Pakistaanse media.

HARDE TRAINING

Dit avontuur was het resultaat van maandenlange voorbereidingen en trainingen zoals hoogte-training, indoor ski met slee, strandtrainingen met autobanden en Urban trainingen met rugzak op Montagne de Bueren. Deze trainingen sterkten eveneens de groepsgeest en teamwork aan die onontbeerlijk bleek te zijn om dit avontuur een succes te maken.

POLITIEKE INSTABILITEIT

Dit avontuur was niet zonder risico, want het land leidt onder aanhoudende politieke instabiliteit. Buitenlandse zaken bestempelt de veiligheidssituatie van Pakistan als slecht door hoge criminaliteit, hoge terreurdreiging en risico op ontvoering. Ze raadt toeristische reizen dan ook af.