Torhoutse ereburgemeester De Cuyper loopt bekkenbreuk op

De Torhoutse ereburgemeester Norbert De Cuyper (74) ligt in het ziekenhuis met een bekkenbreuk die hij opliep na een val. Daardoor zal hij voor het eerst sinds hij in 1983 in de lokale politiek stapte een zitting van de gemeenteraad niet kunnen bijwonen.

De Cuyper (CD&V) was tot vorig jaar vijfentwintig jaar lang burgemeester van Torhout. Vandaag is hij voorzitter van de gemeenteraad. De ereburgemeester liep de breuk op bij een val na een bijeenkomst van het Sociaal Fonds van de Burgemeester in de brandweerkazerne in de Aartrijkestraat. "Ik heb wel eens last van lage bloeddruk, voelde me duizelen en ben gevallen", vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. "Ik merkte onmiddellijk dat het ernstig was, want ik kon niet meer opstaan."

Een bekkenbreuk moet langzaam genezen zonder dat eraan geopereerd kan worden en zonder gips. "Vooral om te slapen, is het erg moeilijk", zegt De Cuyper. "Ik ben een zijslaper, maar moet nu op mijn rug liggen. Dat is pijnlijk bij elke beweging."