Tot één jaar wachten op een nieuwe fiets: fietsenmakers zitten zonder onderdelen

300 dagen wachten op nieuwe fietsbanden, een wachttijd van 12 tot 13 maand op nieuwe zadels uit Italië en twee jaar voor er verende vorken kunnen geleverd worden. Net als vele fietsenmakers zitten ze met de handen in het haar bij Venturelli in Hooglede. Met de voorraad die er nu nog is, kunnen ze nog een paar weken fietsen maken. Maar dan is het op. Voor wie vandaag een fiets bestelt, kan de wachttijd makkelijk oplopen tot een jaar. Hier maken ze fietsen voor zowat 150 verdelers over heel Vlaanderen. “Een fiets bestaat uit heel veel componenten, 50 of 60 procent van die componenten, daar zit er tekorten op”, zegt zaakvoerder Wendy Devuldere. “Specifiek ook Shimano, dat komt uit Azië. Er zitten daar enorme lange levertermijnen op door de grote vraag.”

10.000 fietsen verkocht

Het afgelopen coronajaar hebben ze hier 10.000 fietsen verkocht, vooral elektrische, en dat is een absoluut record. En dit jaar gaan ze daar makkelijk nog eens 20 procent bijdoen. Toch is het met een dubbel gevoel allemaal. “Enerzijds zijn wij gelukkig dat wij goed bezig zijn, gezien het aantal bestellingen die binnenkomen. Anderzijds is het zeer frustrerend dat we moeten wachten op die componenten om iedereen tevreden te stellen.” En het lijkt erop alsof het wachten nog niet meteen voorbij zal zijn. “Nu zijn we bezig sinds 1 maart met de voorbestellingen te noteren voor 2022. En het ziet er naar uit dat het nog zotter gaat worden dan dit jaar. Want de voorbestellingen lopen nu evenredig met vorig jaar, maar 70 procent van onze klanten moet nog bestellen binnen de komende 2 of 3 weken.”