De Brugse strafrechter heeft het kopstuk van een Roemeense dievenbende veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor veertien inbraken in crematoria en apotheken.

Drie andere Roemenen werden ook schuldig bevonden, een vijfde beklaagde werd vrijgesproken. In West-Vlaanderen sloeg de bende toe in Zedelgem, Torhout, Brugge en Beernem. De Roemenen waren echter in het hele land actief. De buit bedroeg meestal enkele duizenden euro.