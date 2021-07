"Tot aan onze buik in het water en veel stroming. Het was echt eng" - Bus brengt KSA terug naar Oostkamp.

De beelden van de overstromingen die Wallonië teisteren hebben ook hier voor bezorgdheid gezorgd. Heel wat jeugdkampen zijn abrupt afgebroken en geëvacueerd. Zoals bij KSA Ten Rode uit Oostkamp. Zij moesten in de buurt van Durbuy tot tweemaal toe vluchten voor het snel oprukkende water. Vanmiddag zijn de vijftig leden met de bus naar De Valkaart gebracht. In de armen van hun wachtende ouders.

Op 24 uren tijd moest de KSA van twee verschillende plaatsen worden geëvacueerd.

"Levende Ourthe"

"Vooral dinsdagnacht hebben we heel veel water gekregen. We hebben onze voorzorgen genomen. Greppels gegraven en balken gelegd. Dat heeft allemaal niet geholpen. Gisternochtend zijn we wakker geworden. Drie van de zes tenten van de leden waren ondergelopen. Daarna hebben we contact opgenomen met de boer bij wie we het veld huurden. Die heeft voor ons snel een oplossing gevonden. Dat was de lokale voetbalkantine en kleedkamers. Maar toen we daar waren bleek dat een levende Ourthe te zijn", aldus Jens Dewulf van KSA Ten Rode.

"Het water kwam al tot aan de deur en is dan binnen gelopen. We hebben dan de brandweer gebeld en de 112. Zij hebben besloten om opnieuw te evacuëren. ZIj hebben ons dan geëvacueerd naar een ander schooltje", weet Hannah Van Eenoo van KSA Ten Rode.

"Tot aan onze buik in het water en veel stroming. Het was echt eng"

"We zaten toch zeker al tot boven onze knieën, tot aan onze buik, in het water. Toen moesten we evacueren naar de school. Alsof we in de zee zaten. En heel veel stroming. Het was echt eng", klinkt het nog.

"Dit was de enige juiste beslissing van de provincie om iedereen naar huis te sturen want zowel op de evacuatieplaatsen als op de kampplaatsen is het gewoon niet te doen in Wallonië nu. Onze leiding is achteraf nog onze rugzakken gaan halen. In de regen. En die lagen op ons kampterrein. Die zijn dan nog in het water ze gaan zoeken, tot de politie hen tegenhield. Eigenlijk waren we daar vooral bezorgd over."

Maandag gaat de KSA terug. Om te kijken wat er van het materiaal overblijft.

"De grootste kost, dat gaat nu wellicht om eigen leiderstenten die van de Decathlon komen. Het water stond er op kniehoogte in. Maar het materiaal en de dierbare spullen konden we wel allemaal naar die eerste evacuatieplaats brengen."

