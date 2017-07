Tot acht jaar cel voor inbraken bij Media Markt

De bende maakte bij inbraken in verschillende winkels van Media Markt spullen ter waarde van een half miljoen euro buit.

In de nacht van 22 op 23 november 2015 sloegen enkele Roemenen een eerste keer toe in de Media Markt in Oostende. Via de toegang van de Basic Fit maakten ze gaten in de muur, waardoor ze de winkel konden binnendringen. Ze maakten 250 smartphones met een totale waarde van ruim 100.000 euro buit. Op dezelfde manier werd enkele dagen later bij Media Markt in Roeselare voor 209.000 euro gestolen. Tijdens de diefstal slopen de daders over de grond om niet opgemerkt te worden door sensoren.

Ook kleinere diefstallen

Een bestelwagen met een deel van de buit werd op 30 november 2015 in Duitsland onderschept bij een politiecontrole. Toch konden andere leden van de bende half januari 2016 nog hun slag slaan in Oostakker. Ze maakten een gat in de muur, nadat ze zich hadden laten opsluiten in de Brico. Enkele dagen later werd dezelfde modus operandi toegepast in Turnhout. Bij Media Markt maakten ze in totaal zeker een half miljoen euro buit. De bende komt ook nog in aanmerking voor een reeks kleinere winkeldiefstallen in onder andere Brugge, Mechelen en Sint-Niklaas.

Op 22 februari 2016 werden enkele beklaagden gearresteerd tijdens feiten in het Nederlandse Middelburg. Kopstuk Marius S. werd tot acht jaar effectief veroordeeld. Volgens het parket runde S. de organisatie en bepaalde hij de samenstelling van de verschillende "teams". De andere beklaagden kregen gevangenisstraffen van 15 maanden tot vijf jaar. De rechter was milder voor de bendeleden die niet betrokken waren bij de feiten in Media Markt.