Tot drie uur aanschuiven naar de kust

Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De wachttijd liep op tot bijna drie uur. Door het ongeval in Nevele was een tijdlang de linkerrijstrook versperd. Rond 11 uur stond een file van Aalst tot Nevele en de wachttijd tussen Brussel en Oostende liep op tot drie uur. De rijbaan is vrij maar het Verkeerscentrum raadt nog altijd aan om te rijden via de E34/Knokke. Automobilisten wordt gevraagd om voldoende drinkwater mee te nemen in de wagen.

Ook op andere invalswegen naar de kust is het intussen druk geworden. Zo ook op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Ter hoogte van de afrit naar Plopsaland is het lang aanschuiven op de E40.